| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

蚊子館掰！活動式游泳池太猛 鄉民讚柯P「擋人財路」

台灣第一座活動式游泳池出爐！（圖擷取自柯文哲臉書）

2017-05-19  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕球場也能成游泳池？這樣的活動式游泳池，鄉民看到後都大讚「超猛」！

「為了世大運，我們把球場變成游泳池了」！台北市長柯文哲下午在臉書上表示，過去不少大型國際賽事，都會斥資重金興建專用游泳場館，賽會結束後難以維護，甚至變成蚊子館。

柯文哲說，這次引進「活動式游泳池」的全新技術，只花60天就將國立體育大學綜合體育館，改裝成為游泳及水球競賽場館，不僅大幅節省經費，比賽結束後還能拆卸移至其他地點重複使用，規格也都符合國際泳協（FINA）與國際大學運動總會（FISU）標準。

柯文哲也分享建設游泳池的縮時攝影，不少鄉民見狀後也大讚，「游泳池也可以活動式喔 感覺猛」、「擋人財路，我看柯不妙」、「這樣怎麼撈錢？」「阿伯好強」、「包商不爽中」、「難怪大家討厭他 這樣都沒油水可撈了」、「之前蓋好才發現少水道真的很扯..」。

只花60天就，將國立體育大學綜合體育館，改裝成為游泳及水球競賽場館。（圖擷取自柯文哲臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 柯文哲 游泳池
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：蚊子館掰！活動式游泳池太猛 鄉民讚柯P「擋人財路」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.