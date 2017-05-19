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蚊子館掰！活動式游泳池太猛 鄉民讚柯P「擋人財路」
2017-05-19 15:01
台灣第一座活動式游泳池出爐！（圖擷取自柯文哲臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕球場也能成游泳池？這樣的活動式游泳池，鄉民看到後都大讚「超猛」！
「為了世大運，我們把球場變成游泳池了」！台北市長柯文哲下午在臉書上表示，過去不少大型國際賽事，都會斥資重金興建專用游泳場館，賽會結束後難以維護，甚至變成蚊子館。
柯文哲說，這次引進「活動式游泳池」的全新技術，只花60天就將國立體育大學綜合體育館，改裝成為游泳及水球競賽場館，不僅大幅節省經費，比賽結束後還能拆卸移至其他地點重複使用，規格也都符合國際泳協（FINA）與國際大學運動總會（FISU）標準。
柯文哲也分享建設游泳池的縮時攝影，不少鄉民見狀後也大讚，「游泳池也可以活動式喔 感覺猛」、「擋人財路，我看柯不妙」、「這樣怎麼撈錢？」「阿伯好強」、「包商不爽中」、「難怪大家討厭他 這樣都沒油水可撈了」、「之前蓋好才發現少水道真的很扯..」。
只花60天就，將國立體育大學綜合體育館，改裝成為游泳及水球競賽場館。（圖擷取自柯文哲臉書）
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