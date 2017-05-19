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北港遊客中心進駐十角水塔今開幕

2017-05-19  14:04

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港遊客中心今天喬遷，進駐全國第一座水塔歷史建物，為遊客導覽北港古鎮好玩與好吃資訊，縣府同時找來地方特色小吃及文創商品宣傳，豐富遊客北港之旅。

遊客中心今天在縣長李進勇等人主持揭幕儀式，李進勇特地說明現在的遊客中心十角水塔興建於1929年，是當時北港現代化象徵，這幾年縣府力精圖治，開發為水道頭園區，不僅配合鎮公所在假日舉辦小型音樂活動，同時也在台灣燈會期間規劃為北港燈區，知名度已大幅提升，現遊客中心遷入新址，希望帶給遊客更豐富的北港之旅。

北港鎮公所同時邀請當地著名小吃麵線糊、鴨肉飯等供民眾免費品嚐，也擺放地方藝師製作的各式文創商品，期盼遊客來北港不僅是到朝天宮拜媽祖，還可以規劃一趟深度旅行，了解在地多元人文文化。

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  • 北港旅遊中心喬遷，由電音三太子揭開序序幕。（記者陳燦坤攝）

    北港旅遊中心喬遷，由電音三太子揭開序序幕。（記者陳燦坤攝）

  • 北港遊客中心今天揭幕。（記者陳燦坤攝）

    北港遊客中心今天揭幕。（記者陳燦坤攝）

  • 北港遊客中心今揭幕，由雲林縣長李進勇主持儀式，現場也安排小吃供民眾品嚐。（記者陳燦坤攝）

    北港遊客中心今揭幕，由雲林縣長李進勇主持儀式，現場也安排小吃供民眾品嚐。（記者陳燦坤攝）

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