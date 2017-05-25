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簡單不沾手！網路最流行的芒果新吃法 小哥示範給你看

2017-05-25  15:19

〔即時新聞／綜合報導〕隨著天氣逐漸轉熱，又到了適合吃芒果的季節。許多人從小吃芒果，都是將芒果分三塊，將左右兩塊的果肉用井字切法，可以翻出一朵花來啃，然而最近網路上出現一種爆紅新吃法，只要將整顆芒果從中間剖一刀，再輕輕一扭，就可以把其中一半當成碗挖來吃。炎炎夏季要到了，不妨試試這種芒果新吃法來消暑！

中國一位小哥上月在「美拍」示範這種吃法，芒果在他的巧手之下一扭，就神奇地被分成兩半，簡潔又快速，這部影片觀看數至今已突破90萬次，網友則紛紛好奇，「剩下的一半究竟該怎麼吃？」

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  • 中國一位小哥示範如何快速吃芒果。（美拍網友woaibabamama授權提供）

    中國一位小哥示範如何快速吃芒果。（美拍網友woaibabamama授權提供）

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