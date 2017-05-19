雲縣18頭乳牛檢出牛結核病陽性 已銷毀

2017-05-19 13:25

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣崙背鄉一處牛場有18隻乳牛檢出牛結核病陽性，雲林縣動植物防疫所已將病牛銷毀，全場消毒，並針對飼主與工作人員追蹤健康情況。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，牛結核病為一種古老且常見的人畜共通傳染病，防治所每年都針對各牛場定期檢驗，今年共有3處畜牧場檢出牛結核病陽性，分別檢出1、5、18隻牛隻感染。

鄭安國表示，被驗出牛結核病的牛場已執行移動管制，未來每3個月執行全場牛隻牛結核病檢測，連續3次檢測結果皆為陰性，再能解除管制。