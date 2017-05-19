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4月來台觀光人數今年首度正成長 港澳客貢獻最多

2017-05-19  13:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕正值新政府上任週年，觀光局今天公布4月來台旅客人數及成長率，4月來台旅客人數達92萬，較去年同期成長1.81％，成為今年第一個旅客人數正成長的月份，包括港澳、韓國及東南亞都交出亮眼成績單，其中港澳旅客貢獻最多，人數達19萬，較去年同期成長72％；其次是東南亞19.6萬，成長45％；韓國8.4萬，成34.44％。

台灣觀光近年受中客不來的市場變化，日韓及東南亞旅客成為觀光局積極投入的市場，除找來日本人氣女神長澤雅美當代言人，同時也對東南亞來台團客釋出許多補助政策，據觀光局統計，今年4月香港來台旅客有19萬785人，比去年11萬716人多出8萬多人，成長72.32％，韓國來台旅客有8萬4249人，和去年6萬2668人相比增加2萬多人，成長34.44％，越南來台旅客也有3萬多人，成長151.6％。

不過中國和日本4月份都出現降幅，中客今年21萬4196人，比去年同期37萬5567人，減少42.97％；日本來台旅客也小幅減少2.13％，來台人數12萬6712萬人，推測是和日幣貶值，日人來台意願降低有關。

業者也統計出今年1到4月來台旅客前10的國家，第1仍是中客87.3萬人，其次為日本60.2萬，港澳53.3萬，韓國37.8萬，而與去年的資料相比，今年1到4月旅客達成率超過5成的都是東南亞國家，包括越南、菲律賓和泰國。

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  • 觀光局今天公布4月來台旅客人數及成長率，4月來台旅客較去年同期成長1.81％，成為今年第一個旅客人數正成長的月份，其中港澳旅客貢獻最多。圖為幾乎是港澳日韓旅客必訪的霞海城隍廟。（資料照）

    觀光局今天公布4月來台旅客人數及成長率，4月來台旅客較去年同期成長1.81％，成為今年第一個旅客人數正成長的月份，其中港澳旅客貢獻最多。圖為幾乎是港澳日韓旅客必訪的霞海城隍廟。（資料照）

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相關關鍵字： 來台旅客 蔡英文就職週年 觀光局
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