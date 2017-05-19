高雄旅展開幕 林全：軌道建設完善讓旅遊更舒適

2017-05-19 13:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2017高雄旅展今天登場，行政院長林全致詞時強調，去年有1千萬人次來台，便利的交通才能讓旅遊更舒適，這就是為什麼行政院在前瞻基礎建設特別條例中，提出軌道建設。

高雄市旅行公會主辦的高雄國際旅展，今天（19日）至22日於高雄展覽館舉行，共有358家旅行社與飯店、800攤位參展，連對岸也有8個省份組團參展。

行政院長林全今天南下參加開幕典禮，他表示，高雄旅展人氣愈來愈旺，去年有1千萬人次來台，但便利的交通建設，才能讓旅遊台灣更舒適，就好比台北市的軌道建設完善，國外觀光客喜歡去，他期待高雄的捷運系統也能做得更好，這就是為什麼行政院在前瞻基礎建設特別條例中，提出軌道建設。

林全強調，除了交通，住宿、飲食都是吸引國外觀光客的重要因素，他也希望夜市能有自己的特色，各地的季節活動能串連，讓遊客能事先規劃，進行深度旅遊。

高雄市旅行公會理事長吳盈良指出，今年高雄旅展4天展期，預估吸引30萬人次看展，可帶來約20億元觀光產值。

由於日幣狂跌，多家旅行社在旅展中，推出日本遊超殺優惠，日本九州5日遊特價台幣2萬5800元。