快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
高雄旅展開幕 林全：軌道建設完善讓旅遊更舒適
2017-05-19 13:22
〔記者葛祐豪／高雄報導〕2017高雄旅展今天登場，行政院長林全致詞時強調，去年有1千萬人次來台，便利的交通才能讓旅遊更舒適，這就是為什麼行政院在前瞻基礎建設特別條例中，提出軌道建設。
高雄市旅行公會主辦的高雄國際旅展，今天（19日）至22日於高雄展覽館舉行，共有358家旅行社與飯店、800攤位參展，連對岸也有8個省份組團參展。
行政院長林全今天南下參加開幕典禮，他表示，高雄旅展人氣愈來愈旺，去年有1千萬人次來台，但便利的交通建設，才能讓旅遊台灣更舒適，就好比台北市的軌道建設完善，國外觀光客喜歡去，他期待高雄的捷運系統也能做得更好，這就是為什麼行政院在前瞻基礎建設特別條例中，提出軌道建設。
林全強調，除了交通，住宿、飲食都是吸引國外觀光客的重要因素，他也希望夜市能有自己的特色，各地的季節活動能串連，讓遊客能事先規劃，進行深度旅遊。
高雄市旅行公會理事長吳盈良指出，今年高雄旅展4天展期，預估吸引30萬人次看展，可帶來約20億元觀光產值。
由於日幣狂跌，多家旅行社在旅展中，推出日本遊超殺優惠，日本九州5日遊特價台幣2萬5800元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 屏縣南門護理之家大火 4死、56送醫
- 蔡旻佑無心穿搭 吊嘎當戰鬥服
- 艾怡良跳水洩壓 下墜2秒心情入歌
- 民代拿房屋稅比喻器官 賴清德：年紀愈大愈有價值
- 台塑啟動二度交班 王家人退出九人小組
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 北市光復八德路口通車 可能7月再封
- 天后身材94狂！蔡依林中空裝辣露深溝腹肌
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- MLB》0死滿壘神救火 上原浩治全好球首奪救援（影音）
- 今日MLB戰績
- 南門護理之家火警 歷年稽查都合格
- 女星自爆不愛刮腋毛 肚臍長毛被嫌臭
- 基隆體育場擬整修 議員促改建體育館
- NBA》騎士不是怪物奇兵！矮湯有信心贏球
- 【大世界小葉片】黑森林小鎮
- 確定出席餐會 陳致中：扁會親自表達感謝詞
- 國民黨主席選舉 6將今最後衝刺
- 柯建銘：司改結論 立院不會照單全收
- MLB》形成安打只有6％ 軟弱飛球竟變全壘打（影音）
- 日本自由行》日本國會書店的毒舌老爹感嘆議員不讀書
- 中村獅童驚爆罹肺腺癌 緊急住院勇戰病魔
- 《精品公益》5
- 「他」砸上億選黨主席... 邱毅：為了縣市長提名權
- 吳釗燮 安撫獨派潤滑劑
- 海裕芬新書發表 校長兼撞鐘
- 車主賣黑心豬疫苗 BMW X5雲檢140萬拍出
- NBA》首戰力退綠衫軍 詹姆斯：還沒到最佳狀態
- 豬糞飄臭20年 員山人赴議會陳情
- 沒錢上網咖 工地偷搬5公尺鐵條擋路被逮
- 「小象競爭是好事」 花花連27場上壘
- 保育綠蠵龜游進金門 10餘年來首見
- 豪門女星苦吞第4私生子 富尪包養高中妹射後不理
- 男子墜樓死亡 竟牽扯女子離奇失蹤案
- 妻不離不棄 受刑人畫作傳思念
- 玉山杜鵑含苞待放 花況可期
- 國民黨主席選舉》台商透露 中國台辦系統高度關注
- 駐美日歐盟WTO 擬設政務副代表
- 《太陽》金智媛脫軍袍 《三流之路》當服務員
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高雄旅展開幕 林全：軌道建設完善讓旅遊更舒適
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分