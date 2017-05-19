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軍方廢油管漏油600萬未開罰 基隆市府理由是....

2017-05-19  13:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港、旭川河去年11月底發生漏油污染事件，事後追查確定是軍方廢棄油管殘油所致，基隆市政府當時表示將依水污染防治法開罰最高600萬元罰鍰，但市議員呂美玲今天在市政總質詢上爆料，市府後來根本沒有罰錢，痛批：「說一套做一套，只許州官放火，不許百姓點燈！」

環保局長賴煥紘表示，原本的確是要依水污染防治法罰最高600萬元，後來軍方提訴願陳述意見，理由是國防部不是中油、台塑等事業單位，不受水污染防治法規範，另外，由於污染是在馬路上，不是天然土壤，在土壤及地下水污染整治法法令部分，評估軍方也可以獲得免罰。

賴煥紘說，考量軍方在漏油事件中已付出300多萬元處理費用的代價，且雖有過失但非故意，加上國軍是為了整軍備戰才設置油管，不是以營利為目的，也沒有從中得利，今年2月定調不開罰。

呂美玲表示，既然認為不適用相關法令，就不應使用該法令開罰，市府事發時信誓旦旦喊要重罰，事後卻輕輕放下，前後矛盾欺騙老百姓，說一套做一套，只許州官放火，不許百姓點燈。

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  • 基隆港旭川河口去年發現油污污染海域，事後追查確定是軍方廢棄油管殘油所致，民代質疑市府沒有罰錢根本是說一套做一套。（資料照，記者盧賢秀攝）

    基隆港旭川河口去年發現油污污染海域，事後追查確定是軍方廢棄油管殘油所致，民代質疑市府沒有罰錢根本是說一套做一套。（資料照，記者盧賢秀攝）

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