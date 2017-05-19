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公民、環保團體要求雲縣府 停發六輕生煤許可證
2017-05-19 13:18
〔記者林國賢／雲林報導〕「蓋亞基地」等多個公民、環保團體今於雲林縣議會召開「還我健康空氣，捍衛生存權」公聽會，並做出要求雲林縣政府拒發台塑六輕電廠生煤許可證展延，落實《雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例》等多項共識，捍衛健康權。
雲林縣環保局副局長張喬維表示，雲林縣政府積極推動源頭減量、管末排放加嚴管制、季節限定排放等，都是在挑戰、衝撞現有法律制度，而截至目前為止，台塑針對縣府每張許可證審查所設的限制都提出訴願，縣府必須在法律許可範圍中，嚴謹落實空污防治，以免重蹈彰化縣政府停發台化彰化廠許可證後塵，徒增社會成本負擔。
雲林縣政府2年前訂定《雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例》，但被環保署駁回自治條例，停燒生煤與石油焦未如願，「蓋亞基地」、「自從六輕來了」等公民、環保團體上午在雲林縣議會開公聽會，凝聚公民意見。
主辦單位蓋亞基地會後指出，公聽會達成要求雲林縣政府拒發台塑六輕電廠生煤許可證展延，落實《雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例》。
蓋亞基地表示，雲林縣府、環保署未落實自治條例，將提請監察院立案調查雲林縣長李進勇與環保署長李應元是否有違法失職情事；並建請雲林縣議會聲請大法官會議釋憲。
此外，修正《能源管理法》及《空氣污染防制法》將公民營電廠統一納入管理，還人民健康空氣，保障人民的生存權。
公聽會發起人之一王麗萍表示，他們在斗六火車站發起拒發給六輕許可證連署，共有1400多人連署，只有一人反對，顯見民眾對於空氣品質維護重視，希望縣府、公民團體、環保團體一起合作，打擊空污。
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