海漂垃圾澆油違法燒 員貝絕美玄武岩地形烏嘛嘛

2017-05-19 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖東海的員貝嶼，以珍貴玄武岩地形石硯、石筆、百褶裙著名，近來卻被人偷灑油料燃燒海漂物，因近日風勢太大，火舌一路往上蔓延，連海岸山壁也被波及燻成焦黑一片，澎湖海洋公民基金會緊急登島調查，呼籲相關單位正視。

海洋公民基金會表示，在員貝嶼原本壯麗的海景沿岸上，是一大片一大片的海廢不完全燃燒後留下的殘骸，有融化到一半的寶特瓶、高溫燃燒下破裂的玻璃瓶、焦黑的拖鞋、瓶蓋等等，彷彿一道道的傷疤，看了令人怵目驚心，基金會已通知各主管機關，並請相關單位著手處理這些已經變為毒物的海廢。

海洋公民基金會指出，除露天焚燒垃圾已觸法，海廢的組成多數是塑膠製品以及保麗龍，當用不正確的方式燃燒處理這些廢棄物，將會產生戴奧辛等劇毒的物質，這些劇毒會隨著潮汐被帶回海洋中，重新進入生物鏈，被人體吸收，對原有的內分泌系統產生干擾，破壞人體的免疫系統、影響生殖能力，造成幼兒生長與學習遲緩，更是人體致癌物質的元兇之一。

員貝村長陳天瑞表示，白沙鄉公所每週都會派員船運清除島上垃圾，但冬季東北季風海漂垃圾堆積相當多，小離島缺乏人力淨灘及經費運輸，今年就清出數百袋大袋垃圾，要遏止潑油燃燒的方式，相關單位應伸出援手，協助辦理淨灘並雇請專船清運回本島，海洋公民基金會執行長翁珍聖也允諾盡力協助，期一勞永逸解決離島海漂垃圾問題。