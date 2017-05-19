國中會考明登場 雲林考場開放查看

2017-05-19 12:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國中教育會考明、後2天登場，雲林考區由虎尾高中主辦，考生共7782人，較去年減少336人，今天下午開放查看考場，提醒考生注意考場位置，提早出門，今年成績查詢有預約簡訊服務，考生可多加利用。

今年國中教育大會考日期為20日及21日，雲林考區有8個考場，分別是斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中、197間試場。

明日上午考社會及數學、下午考國文及寫作測驗；週日上午考自然、英語（閱讀、聽力）；除了英文（聽力）只要遲到就不得入場，也不得提早出場外，其他各科遲到20分鐘不得入場，考試開始後未達30分鐘不得出場。

虎尾高中祕書吳學偉提醒考生，記得要帶准考證、應考文具，但是不可以帶手機進場，也不可以帶具有通訊功能的智慧型手錶等與考試無關的物品進場，此事項將會被記違規2點，寫作測驗則扣1級分，影響很大，請考生務必遵守考場規則。

國中教育會考成績查詢今年首度推出預約成績簡訊，6月3日上午8時起至6月8日24時止，利用中華電信手機直撥536或市話直撥0203-03536或非中華電信手機直撥0911536536；簡訊（限中華門號）按「＊020+准考證號碼（9碼）＋身分證後4碼」後，傳送至536；簡訊發送時間6月9日上午8時起，因為預約人數眾多，系統將依預約順序，自當日上午8時起發送簡訊，但提醒並非每一個人都會在8點整收到簡訊。

另外考生也可利用電話即時查分，自6月9日上午8時起至6月13日24時止，中華電信手機直撥536或市話直撥0203-03536或非中華電信手機直撥0911-536536；簡訊（限中華門號）按「＊020+准考證號碼（9碼）＋身分證後4碼」後，傳送至536。

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