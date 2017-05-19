宜蘭綠博裝置藝術，120稻草人開放索取。（圖由宜蘭縣文化局提供）

2017-05-19 12:27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣文化局配合綠色博覽會，製作120個稻草人，插在綠博的大地藝術區，活動已經閉幕，稻草人開放免費索取。

今年3月起，宜蘭縣文化局與冬山鄉珍珠社區合辦「宜蘭嚴選稻草地景藝術活動」，分梯舉辦稻草人DIY，以親子創作、美感經驗為主軸，並在地取材，藉此寓教於樂，重現昔日農村生活片段，象徵攜手守護蘭陽平原田園地景。

做好的稻草人，插在冬山火車站附近農田，作為綠博大地藝術區主題物，吸引不少人目光，遊客紛紛駐足拍照，成為一大亮點，隨著綠博落幕，有些農田準備翻耕，文化局想把稻草人送給需要的人，本月底前，可向冬山鄉珍珠社區發展協會登記索取，索完為止，洽詢電話：03-9600721。