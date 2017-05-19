| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

宜蘭綠博裝置藝術 120稻草人開放索取

宜蘭綠博裝置藝術，120稻草人開放索取。（圖由宜蘭縣文化局提供）

2017-05-19  12:27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣文化局配合綠色博覽會，製作120個稻草人，插在綠博的大地藝術區，活動已經閉幕，稻草人開放免費索取。

今年3月起，宜蘭縣文化局與冬山鄉珍珠社區合辦「宜蘭嚴選稻草地景藝術活動」，分梯舉辦稻草人DIY，以親子創作、美感經驗為主軸，並在地取材，藉此寓教於樂，重現昔日農村生活片段，象徵攜手守護蘭陽平原田園地景。

做好的稻草人，插在冬山火車站附近農田，作為綠博大地藝術區主題物，吸引不少人目光，遊客紛紛駐足拍照，成為一大亮點，隨著綠博落幕，有些農田準備翻耕，文化局想把稻草人送給需要的人，本月底前，可向冬山鄉珍珠社區發展協會登記索取，索完為止，洽詢電話：03-9600721。

廣告
  • 置於農田的稻草人。（圖由宜蘭縣文化局提供）

    置於農田的稻草人。（圖由宜蘭縣文化局提供）

  • 冬山火車站附近農田遍佈稻草人。（圖由宜蘭縣文化局提供）

    冬山火車站附近農田遍佈稻草人。（圖由宜蘭縣文化局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 稻草人 綠博
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：宜蘭綠博裝置藝術 120稻草人開放索取


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.