注意！ 北橫路面改善工程 部分匝道封閉

2017-05-19 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕交通部公路總局第一區養護工程處指出，台61線37K到43K主線北上路段進行改善工程，部分匝道封閉，請用路人注意。

《中央社》報導，交通部公路總局第一區養護工程處表示，由於台61線37K到43K主線北上路段進行改善工程，並進行溝蓋板高程調整、防眩板裝設、路面標線劃設及路面標記裝設，台61線48k、44k及39k北上匝道將封閉。