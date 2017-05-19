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注意！ 北橫路面改善工程 部分匝道封閉
2017-05-19 12:25
〔即時新聞／綜合報導〕交通部公路總局第一區養護工程處指出，台61線37K到43K主線北上路段進行改善工程，部分匝道封閉，請用路人注意。
《中央社》報導，交通部公路總局第一區養護工程處表示，由於台61線37K到43K主線北上路段進行改善工程，並進行溝蓋板高程調整、防眩板裝設、路面標線劃設及路面標記裝設，台61線48k、44k及39k北上匝道將封閉。
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