兩座河川跨越橋動工 苑裡鎮自行車道可望貫通

2017-05-19 12:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕騎著自行車享受追風快感，是時下流行的休閒活動，同時發揮健康和環保的功效。而苗栗縣苑裡鎮「山線、海線自行車道」，設置後因為碰到苑裡溪、房裡溪兩主要河川上游，無法貫通，不少車友長期反映，希望能夠騎車不會「卡住」。

苑裡鎮公所接獲反映後爭取經費，獲得台電補助以及鎮公所自籌款，總經費600萬元，今天動工，希望打通自行車道的「任督二脈」，解決車友長期以來的困擾，也讓自行車道保持暢通。