創意土司粽2歲娃娃也會包 吃多不怕消化不良

2017-05-19 12:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕端午節快到了，擔心孩子吃太多糯米造成消化不良嗎？不妨在家裡試著做這款簡單又美味的「土司粽」！

高市路竹育兒資源中心找來專業師資，研發出一款「創意土司粽」，用去邊土司取代糯米，內餡選用孩子最喜歡的玉米粒、炒雞蛋等食材，包在粽葉裡後，再送進烤箱用230度的溫度烘烤10分鐘，原理與時下流行的熱壓土司雷同，即可完成這款健康美味，又符合節慶的創意好料。

中心主任黃慧琦說，小朋友們喜歡吃甜食又容易挑食，常讓家長們擔心營養不夠，因此中心時常開辦各種課程，教導爸媽們如何運用巧思，做出孩子們愛吃又有營養的食物；這次研發出的「創意土司粽」可分為甜、鹹2種口味，都用土司取代糯米，甜的口味可以放入紅豆餡，鹹的則可以放入玉米粒、炒雞蛋等食材，包好後不用蒸煮，直接放入烤箱後，粽葉的香氣會自然沁入土司粽裡，非常可口。

今天上午20多組親子報名參加課程學習試包「土司粽」，透過講師解說後，2歲大的孩子在媽媽的輔助下，也能輕鬆「包」出一個粽子；黃慧琦指出，中心還會提供新手父母或幫忙照顧幼孫的阿公阿嬤任何育兒難題諮詢，包括過度依賴、愛唱反調、睡眠問題及挑食等大小疑難雜症，歡迎家長們多利用學習「撇步」，讓寶貝們受到最完善的照顧。