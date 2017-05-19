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花蓮發生規模3.9地震！最大震度4級

今天上午11時27分在花蓮縣發生芮氏規模3.9、地震深度8.7公里的小區域有感地震。（圖擷取自氣象局網站）

2017-05-19  11:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕地牛翻身！根據氣象局地震報告指出，今天上午11時27分在花蓮縣發生芮氏規模3.9、地震深度8.7公里的小區域有感地震。各地最大震度花蓮縣西林4級、南投縣合歡山2級、花蓮縣花蓮市1級。

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