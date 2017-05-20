推特上在夯什麼》閃瞎眼的戀愛趣圖梗漫大合輯！

「聽說你好像身體不舒服的樣子，所以我就過來了！」（圖取自推特，「方吉君」中文翻譯授權）

2017-05-20 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕戀愛的滋味非常甜蜜，許多戀人說出的話、做出的事看在像小編這種單身狗眼裡更是特別刺眼QAQ，不過身為抖M的小編今天還是要來分享一系列推特上瘋傳的戀愛梗圖，趕快拭去眼角的淚滴，把墨鏡戴上繼續看下去吧！

▼曖昧是最美好也是最累的過程





▼陪著你到卡店來的女朋友





▼你的貓現在在我手上









▼後宮漫畫VS現實





▼小編絕不會承認自己只遇過右下角那張的反應...





▼戀愛中的女孩親手做巧克力









▼親子關係如果用戀人來替換，應該就更能體會其中難處了吧（？













▼試翻譯「沒事」





▼不過首先，你要先有青梅竹馬...

















《點評》嗚嗚嗚，請別問小編為什麼哭著看完這篇文

《完整版來源請按此》