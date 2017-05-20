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推特上在夯什麼》閃瞎眼的戀愛趣圖梗漫大合輯！

「聽說你好像身體不舒服的樣子，所以我就過來了！」（圖取自推特，「方吉君」中文翻譯授權）

2017-05-20  16:25

〔即時新聞／綜合報導〕戀愛的滋味非常甜蜜，許多戀人說出的話、做出的事看在像小編這種單身狗眼裡更是特別刺眼QAQ，不過身為抖M的小編今天還是要來分享一系列推特上瘋傳的戀愛梗圖，趕快拭去眼角的淚滴，把墨鏡戴上繼續看下去吧！

▼曖昧是最美好也是最累的過程


▼陪著你到卡店來的女朋友


▼你的貓現在在我手上



▼後宮漫畫VS現實


▼小編絕不會承認自己只遇過右下角那張的反應...


▼戀愛中的女孩親手做巧克力



▼親子關係如果用戀人來替換，應該就更能體會其中難處了吧（？




▼試翻譯「沒事」


▼不過首先，你要先有青梅竹馬...





《點評》嗚嗚嗚，請別問小編為什麼哭著看完這篇文

《完整版來源請按此》

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相關關鍵字： 單身狗 情侶 戀愛 推特 梗圖 熱戀 網搜 閃光
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標題：推特上在夯什麼》閃瞎眼的戀愛趣圖梗漫大合輯！


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