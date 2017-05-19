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Pokemon Go推出岩石週 「幼基拉斯」全台大暴走

手機遊戲「Pokemon Go」本週推出新活動，從18日開始到25日，岩屬系寶可夢出現機率提升。（圖擷自寶可夢官網）

2017-05-19  11:55

〔即時新聞／綜合報導〕還在玩嗎？手機遊戲「Pokemon Go」本週推出新活動，從18日開始到25日，岩屬系寶可夢出現機率提升，包含第二世代的稀有的寶可夢「幼基拉斯」也傳大量出沒。

「Pokemon Go」官方網站表示，本週推出岩系週，包含一系列活動，除了岩屬性寶可夢出現機率增加外，還有商店內精靈球半價、夥伴獲得糖果的距離只要原先的1/4、補給站掉落道具數量增加以及多一頂角色裝飾用帽子，根據玩家回報除了化石翼龍、多刺菊石獸、鐮刀盔等岩系寶可夢出現機率提高外，稀有的寶可夢「幼基拉斯」也在地圖上現蹤。

「幼基拉斯」（Larvitar）為第二世代寶可夢，其最終進化「班基拉斯」戰力強大，是許多玩家夢寐以求的強力夥伴，現在「幼基拉斯」大量出沒，讓玩家可以更容易地進化成「班基拉斯」。

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  • 第二世代的稀有的寶可夢「幼基拉斯」大量出沒，讓玩家可以更容易地進化成「班基拉斯」。（圖擷自PTT）

    第二世代的稀有的寶可夢「幼基拉斯」大量出沒，讓玩家可以更容易地進化成「班基拉斯」。（圖擷自PTT）

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