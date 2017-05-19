牛罵頭遺址申請國定遺址 中市府：升格機率極高

2017-05-19 12:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市有7座市定遺址及3個史前文化，卻沒有國定遺址，市議員楊典忠今日在議會表示，市長林佳龍擔任立委時曾提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，希望市府儘速向中央申請通過。文化局長王志誠表示，近日將提送遺址審議會審議，通過機率極高。

楊典忠說，文化部文資局去年舉辦「看見史前台灣／國定遺址巡禮」特展，目前台灣有8處國定遺址，台北市、宜蘭縣各有1處，高雄市、台東縣、新北市各有2處，但有7座市定遺址、3處史前文化層的台中市，卻沒有一座國定遺址，實在非常可惜。

他又說，市長林佳龍擔任立委時，曾提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，並邀集時任文化部次長洪孟啟，到牛罵頭遺址考察。林市長表示，牛罵頭遺址是中台灣最重要的遺址保存園區，也是中台灣的考古中心，重要性為台灣國家級的文化遺產，應該要升格變成國定遺址。

楊典忠強調，牛罵頭遺址升格國定遺址，將會受到更高規格保護、更多資源投入，根據「遺址指定及廢止審查辦法」規定，遺址指定的7項基準，牛罵頭遺址在遺址定位、學術研究上，都符合特殊性、稀有性、完整性、教育展示性等規定，希望落實市長政見，積極推動升格國定遺址。

王志誠說，市府104年展開牛罵頭遺址提升國定考古遺址評估計畫，今年已結案，將於5月23日提送遺址審議會審議，若提案通過，將提送文化部文資局提報牛罵頭遺址為國定考古遺址。根據報告內容評估，升格機率蠻高。

文化局表示，評估研究團隊針對《文資法》「遺址指定及廢止審查辦法」第3條所列7項基準檢驗牛罵頭遺址，其中，遺址定位、學術研究及展示教育規劃評估得分較高，遺址特殊性豐富性、稀有性、保存完整性較顯不足。會向遺址審議會充分說明，爭取提升為國定遺址。