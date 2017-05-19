幼兒無法就地入園 台東教育處被罵翻

2017-05-19 11:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣卑南鄉溫泉村居民不滿孩子無法在地就讀國小幼兒園，繼日前抗議後，今天再赴縣議會陳情，縣議員質詢時，高分貝質疑教育處官員死守中央法規，教育處長劉鎮寧則表示，已經在無後遺症的前提下尋求解決之道，請家長們静待結果。

温泉村多位家長今天上午帶著孩子到縣議會旁聽席，縣議員江堅壽要求教育處聆聽村民心聲，張卓然更火力十足地批判，教育處官員拿法規答覆，挨批領台東縣民的錢，卻聽令中央辦事。

溫泉國小幼兒園今年有20位新生名額，但報名第1天就額滿，因為規定低收入、身心障礙、原住民孩童優先入學，幼兒園又沒有學區限制，台東縣弱勢比例、原住民比例都最高，相對排擠在地居民孩童就讀權益。

劉鎮寧說明，溫泉國小幼兒園過去的招生是以在地居民優先，已被教育部指為錯誤，所以今年導正。

他進一步表示，不只溫泉國小幼兒園，其它學校也有類似問題。

他說，針對此一問題，教育處已向卑南鄉公所調閲近5年生育率，並了解國小校舍配置，研究是否有增班可能性。

劉鎮寧回覆縣議員王飛龍答詢時表示，明年開始，國小幼兒園招生前，會先詢問學區有3到5歲孩子的家長，掌握入學需求人數。