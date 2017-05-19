日本腦炎疫苗換新 寶寶可少挨2針

2017-05-19 11:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕家長注意！疾病管制署今天宣布，下週一起日本腦炎疫苗全面換新，接種次數從現行的4劑減為2劑，等於寶寶可少挨2針。

日本腦炎疫苗是幼兒常規接種的疫苗，疾管署表示，將由原本鼠腦製程的「不活化疫苗」改為新型細胞培養製程的「活性減毒疫苗」。新型活性減毒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。

不過，若以接種過舊式的不活化疫苗，疾管署也訂定疫苗銜接原則。已接種1劑者，與前一劑間隔14天以上接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。

已接種2劑者，與最後一劑間隔至少12個月後接種1劑，其後不必再追加。

已接種3劑者，滿5歲至入學前接種1劑，與最後一劑間隔至少12個月。

日本腦炎是由日本腦炎病毒所引起的急性傳染病，病毒會經由蚊子叮咬而傳播給人類。台灣每年5至10月為日本腦炎流行期，以三斑家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的高峰期在黎明和黃昏時段。