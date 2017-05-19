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106年總統教育獎名單公布 56生力爭上游獲肯定

2017-05-19  10:44

〔記者林曉雲／台北報導〕「2017年總統教育獎」獲獎名單今天公布，56名學生因力爭上游、發奮學習、樂觀面對人生的逆境，而有優秀的表現，獲得殊榮肯定。56人包括大專組8人、高中職組12人、國中組18人及國小組18人，預計在7月7日舉行頒獎典禮，每位獲獎學生將由總統蔡英文親自接見並頒發獎狀1幀、獎座1座及獎助學金大專組每人25萬元、高中職組每人20萬元，國中組及國小組每人15萬元。

獲獎的中央大學學生李子婕，罹患先天性隱性遺傳罕見疾病黏多醣症第四型，經歷5次重大手術，卻能完成數學系、資工系雙主修，還以鋼琴演奏鼓勵人心，利用寒暑假到偏鄉服務，目前已錄取台科大研究所。她表示，生病讓她學會珍惜每一個現在。

中正大學學生陳祐明出生14個月即發病罹患脊髓肌肉萎縮，只能坐在輪椅上，醫生當時還認為他活不過5歲，考取大學後，積極參加各種活動，擔任社團社長、雙主修（數學、資工），甚至還獲得五學期的校長獎。他表示，自己不怕苦，就怕錯過任何事，上帝關了一扇門，會再開啟另一扇窗，而那扇窗要由自己伸手去推開，因為書寫和口語功能持續退化，他以程式語言為自己發聲，帶領社團獲得2016大專盃圍棋錦標賽第5名、第二屆台灣大專盃暨海峽隊際賽第7名，還投入偏鄉國小冬季返鄉服務，貢獻己力。

國立埔里高工學生陳旻享出生在921大地震那年，震災醫療不及，造成腦部缺氧，伴隨肌肉低張無力、語言遲緩、視覺障礙、中度智障、癲癇 ，直至上小學前才學會爬行，國小時容易跌倒，學習過程障礙重重，藉由游泳復健，開展游泳生涯。師長稱讚陳旻享的個性開朗，總以微笑面對困境，高中參加103學年度全國中等學校身心障礙者會長盃游泳錦標賽獲得100公尺蛙式第一名、100公尺仰式第一名，不放棄的努力，期望發揮能力邁向殘障奧運最高殿堂。

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  • 106年總統教育獎名單今天公布，56名學生樂觀面對生命中的逆境，力爭上游獲得殊榮肯定。（記者林曉雲翻攝）

    106年總統教育獎名單今天公布，56名學生樂觀面對生命中的逆境，力爭上游獲得殊榮肯定。（記者林曉雲翻攝）

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