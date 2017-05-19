| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

縣議員促辦營養早餐 台東教育處允研究

2017-05-19  10:38

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議員黃瑞華今天建議在營養午餐之外，再加辦營養早餐，以照顧學生的發育，教育處長劉鎮寧允諾召集校長研商。

黄瑞華說，在偏鄉有很多學童因家裹窮、家長没時間準備，或者趕時間等因素，常常没吃早餐就上學，等到中午才吃第一餐，影響到發育。

他說，海端鄉廣原國小尋求企業資源，全校開辨營養早餐，建議教育處像營養午餐一樣，全縣性開辦營養早餐。

教育處長劉鎮寧說，事實上針對弱勢學生，縣府持續尋求企業資源提供早餐，是否全面開辦，將與校長討論，不過，教育處的立埸仍希望孩子在家跟父母吃早餐。

廣告
  • 台東縣議會今天有議員關切學童早餐問題，希望全縣辦營養早餐；教育處允研究。（記者黃明堂攝）

    台東縣議會今天有議員關切學童早餐問題，希望全縣辦營養早餐；教育處允研究。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偏鄉弱勢學童 營養早餐
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：縣議員促辦營養早餐 台東教育處允研究


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.