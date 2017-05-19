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縣議員促辦營養早餐 台東教育處允研究
2017-05-19 10:38
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議員黃瑞華今天建議在營養午餐之外，再加辦營養早餐，以照顧學生的發育，教育處長劉鎮寧允諾召集校長研商。
黄瑞華說，在偏鄉有很多學童因家裹窮、家長没時間準備，或者趕時間等因素，常常没吃早餐就上學，等到中午才吃第一餐，影響到發育。
他說，海端鄉廣原國小尋求企業資源，全校開辨營養早餐，建議教育處像營養午餐一樣，全縣性開辦營養早餐。
教育處長劉鎮寧說，事實上針對弱勢學生，縣府持續尋求企業資源提供早餐，是否全面開辦，將與校長討論，不過，教育處的立埸仍希望孩子在家跟父母吃早餐。
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