改加油口號「反應援」 象迷在全猿主場惹議
有中信兄弟球迷在全猿主場將陳俊秀應援曲改成「三振秀，雙殺秀，秀秀秀秀三振秀」並在場內高喊。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕Lamigo桃猿隊昨（18日）晚在桃園球場，靠著洋投史博威6局10K的表現，以5:4擊敗中信兄弟，戰績穩居首位，與第2名中信勝差拉開到6場，場內打得精彩，場外也十分有戲，少數中信兄弟球迷進入全猿主場內野看球，卻在桃猿隊進攻時「反應援」，這種行為也引發網友正反論戰。
昨晚桃園球場本壘後方座位，有少數中信兄弟球迷進場為支持的球隊加油，他們不但在中信兄弟進攻時高呼口號，還在桃猿隊進攻時「反應援」，例如將陳俊秀應援曲改成「三振秀，雙殺秀，秀秀秀秀三振秀」、朱育賢應援曲改成「一棒雙殺，朱育賢」、林承飛應援曲改成「飛，鳥飛，林承飛」等等，引起桃猿球迷不滿，甚至發生桃猿球迷擋住對方去路的狀況，在工作人員介入下才沒有更進一步衝突。
少數個案兄弟球迷的行為，連自家人都看不下去，無奈地說：「我們球迷要敗人品到什麼時候」，呼籲他們「可以麻煩進內野就好好幫自家加油好嗎」；疑似當事者出面回應，聲稱自己是一群從新竹來的中信兄弟迷，表示：「不覺得哪裡不妥，看球而已，有必要這樣嗎？」並強調不會再去桃園球場內野了。
這種闖入對方球迷區擅改球員加油口號的「反應援」，也引發網友論戰，有網友認為反應援只是加油手段之一，要用「幽默一點的心態」看待，「買票進來的為什麼不行」、「當聖人不能喝倒采？」、「球賽不就是要有那麼一點激情才好看」。
但更多網友痛批這種挑釁行為只會製造衝突，「進別人主場內野請尊重主場球迷」、「跑去人家應援區去反？故意挑釁吧」、「跑去別人家亂有事嗎」、「兄弟迷的名稱就是被你們這種人給敗掉」、「全國主場的時代已經一去不復返了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 屏縣南門護理之家大火 4死、56送醫
- 自由廣場》海鮮文化 海洋文化
- 西螺果菜巿場裝太陽能板 鎮代籲停工
- 自由廣場》海巡敢死隊
- 《中英對照讀新聞》5-year-old girl recreates iconic photos of notable black women－5歲女孩重現知名黑人婦女的代表性照片
- 《北市》天下第一攤 三處滷肉飯獲獎
- 國5休旅車翻覆 宜蘭縣消防局搜救未見傷者
- 最強洋投血襪捕 猿奪5連勝
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 李凈瑜向美求援 國會作證搶救李明哲
- 石板路「破壞寧靜」 花蓮市改鋪柏油
- 台大廢宿舍 發現2幼犬遭棄屍
- 國土蛀蟲破壞生態 全國大掃蕩
- 桃猿悍將雙洋投對決 今日賽事預告與轉播
- 會考遇神明生 麻豆考場籲進香團不放炮
- 自由廣場》讓鯊魚機的夢想繼續飛
- 南港茶製場招標 權利金1元變百萬
- 自由談》520困境總會過去
- 美國新法 徵人禁問過去薪資
- 童仲彥狂罵李秀環：妳最該感謝「通姦除罪化」！
- 太陽能玻璃免貨物稅 政院通過
- 國5休旅車翻覆意外 駕駛竟跑了.....
- 昔日戰友 期待落空 守護民主平台重批蔡政府
- 3滯洪池發電 明年5月營運
- 變豬頭！寇世勳疑演壞秦始皇 離奇囧腫就醫
- 綠河-KY興建泰國第3廠 躍亞洲第一大塑合板製造商
- 豪門女星苦吞第4私生子 富尪包養高中妹射後不理
- 產油國願續減產 世界油價走高
- 我世衛行動團 將向WHO遞抗議函
- 李凈瑜：美國嚴重關切李明哲事件
- NBA》願意送走狀元籤？ 綠衫軍：非超級巨星不換
- 520將屆 台銀呂桔誠：今年經濟成長率會比去年好
- 蔡英文執政滿週年 馬英九絕口不評
- 華南金控少棒》新北轟垮雲林 高市再見安
- 《奇幻大自然》1
- 免操煩配球 布魯斯8K止敗
- 艾怡良跳水洩壓 下墜2秒心情入歌
- 威力彩頭獎連27摃
- 米蘭時尚教主 閃亮白布鞋
標題：改加油口號「反應援」 象迷在全猿主場惹議
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email