改加油口號「反應援」 象迷在全猿主場惹議

有中信兄弟球迷在全猿主場將陳俊秀應援曲改成「三振秀，雙殺秀，秀秀秀秀三振秀」並在場內高喊。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-19 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕Lamigo桃猿隊昨（18日）晚在桃園球場，靠著洋投史博威6局10K的表現，以5:4擊敗中信兄弟，戰績穩居首位，與第2名中信勝差拉開到6場，場內打得精彩，場外也十分有戲，少數中信兄弟球迷進入全猿主場內野看球，卻在桃猿隊進攻時「反應援」，這種行為也引發網友正反論戰。

昨晚桃園球場本壘後方座位，有少數中信兄弟球迷進場為支持的球隊加油，他們不但在中信兄弟進攻時高呼口號，還在桃猿隊進攻時「反應援」，例如將陳俊秀應援曲改成「三振秀，雙殺秀，秀秀秀秀三振秀」、朱育賢應援曲改成「一棒雙殺，朱育賢」、林承飛應援曲改成「飛，鳥飛，林承飛」等等，引起桃猿球迷不滿，甚至發生桃猿球迷擋住對方去路的狀況，在工作人員介入下才沒有更進一步衝突。

少數個案兄弟球迷的行為，連自家人都看不下去，無奈地說：「我們球迷要敗人品到什麼時候」，呼籲他們「可以麻煩進內野就好好幫自家加油好嗎」；疑似當事者出面回應，聲稱自己是一群從新竹來的中信兄弟迷，表示：「不覺得哪裡不妥，看球而已，有必要這樣嗎？」並強調不會再去桃園球場內野了。

這種闖入對方球迷區擅改球員加油口號的「反應援」，也引發網友論戰，有網友認為反應援只是加油手段之一，要用「幽默一點的心態」看待，「買票進來的為什麼不行」、「當聖人不能喝倒采？」、「球賽不就是要有那麼一點激情才好看」。

但更多網友痛批這種挑釁行為只會製造衝突，「進別人主場內野請尊重主場球迷」、「跑去人家應援區去反？故意挑釁吧」、「跑去別人家亂有事嗎」、「兄弟迷的名稱就是被你們這種人給敗掉」、「全國主場的時代已經一去不復返了」。