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白天悶熱上看32度 吳德榮：鋒面下週三抵達
2017-05-19 09:19
〔記者蕭玗欣／台北報導〕氣象專家吳德榮表示，今天鋒面仍在巴士海峽滯留，水氣向北擴展，中南部地區有零星少量降雨，雲層多但仍可透光，西半部最高溫約在32度左右，白天感覺悶熱；東半部有局部雨。不過從今晚到明天會有一波微弱鋒面快速掠過，配合南來的中高雲及低層水氣；西半部雲量略增，有一些零星飄雨的機率，影響很輕微，並無冷空氣、依然偏喛；東半部有局部雨。
吳德榮表示，週日至下週一西半部天氣仍持續穩定，東半部及午後山區有局部短暫陣雨，下週二午後雷陣雨較活躍，將擴展至部分平地。週日至下週二，西半部白天感覺悶熱，最高溫常可達32、33度以上，出外記得要多喝水、注意防曬。
吳德榮說，根據最新模擬顯示，下一波鋒面大概會在下週三抵達，影響持續至下週四；將帶來局部性陣雨、雷雨，北台灣氣溫下降、天氣轉涼；但模擬狀況仍會持續調整，民眾須多加注意天氣資訊。
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