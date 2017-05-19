國中會考明起登場 台南考區今下午開放看考場

2017-05-19 08:49

［記者劉婉君／台南報導］106年國中教育會考將於明、後兩天舉行，台南考區共有1萬8702名考生，將於家齊高中等17所考場、478間試場應試，各考場學校今天下午3時至5時公布試場分配表與考場平面圖，供考生查看環境，但不得進入試場。

台南市教育局指出，今年台南考區考生集體報名有1萬8647人、個別報名55人，總報考人數中，身心障礙考生56人，申請特殊服務需求考生則有35人。

今年台南考區有2考場調整，為了減少廟會活動對考生的影響，往年設於曾文農工的考場調整為曾文家商，而台南一中也因擔任「全國國中教育會考試務會」，多數人員已入闈，考場改設於長榮高中。17所考場分別設於台南二中、台南女中、家齊高中、長榮高中、南大附中、新豐高中、善化高中、新化高中、北門高中、新營高中、台南高商、台南高工、台南海事、曾文家商、北門農工、新營高工、玉井工商等。

教育局表示，因應去年其他考區曾發生停電事件，今年全國國中教育會考試務會訂定「因故停電影響試場照明應變措施」，處理原則為：「若因故停電導致試場照明設備無法使用時，無論復電與否均採影響該科多少考試時間，延長多少考試時間為應變原則，但延長時間最多以該節考試結束後20分鐘為限。」