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小小解說員 看板+平板細數台灣史
2017-05-19 08:34
［記者劉婉君／台南報導］台南市和順國小與國立台灣歷史博物館連續4年合辦「發現小小解說員」課程，並安排學生直接上陣，於台史博2樓的常設展廳擔任解說，驗收學習成果，學生們分組製作解說看板，再搭配平板電腦，帶領遊客認識台灣歷史，表現獲得好評，今天上午還有最後一梯次，民眾只要聽完所有關卡的解說，即可現場自製手作明信片，台史博將會為前100名免費寄出。
「發現小小解說員」走入台史博發表教學成果，是和順國小4年級學童的年度盛事，為了這一天，學生們分工合作，反覆練習，學生們拿著解說牌，有的還畫上臉譜，以活潑的方式細數台灣歷史，台下的家長和小朋友都聽得認真，也給小小解說員的表現掌聲肯定。
校長柯禧慧表示，為了讓每一個孩子們都能夠擁有展能舞台，課程結合台史博的館藏文物，培養孩子勇於上台發表、善用平板、分組合作製作解說看板、共同解決問題的能力，共同完成解說導覽的工作任務，成為台灣歷史導覽小尖兵。今年並運用行動載具的影音記錄平台─雲遊學課程，記錄師生平日解說的歷程，讓家長可以即時了解孩子的學習情況，學生也可以透過影音記錄觀察自己的學習脈絡，隨時調整解說方式。
擔任小小解說員的余昇說，「小小解說員課程讓我學到勇敢，在面對觀眾問問題時，有勇氣向民眾解說，對廟宇的石鼓也有更多的了解。」
汪若歆說，「很有成就感，也增加了對廟宇建築與藝術的知識，覺得自己真的很不一樣了。」
陳新有表示，「參加小小解說員課程，讓我慢慢克服緊張心情，感謝學校讓我們這裡解說。」
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