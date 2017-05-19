崩潰！裝潢半年 屋內長出一坨坨怪東西...

裝潢半年後，家裡竟然冒出一坨一坨的...？（圖擷自爆料公社）

2017-05-19 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕剛裝潢好的房子，應該住起來乾淨又舒服，不過有民眾發現，裝潢後家裡突然居然冒出一坨一坨的怪東西，照片PO上網後，許多網友看了都覺得崩潰！

有網友到臉書「爆料公社」PO文詢問，朋友家裝潢了半年，地板居然長出怪東西，有人知道是什麼嗎？對健康是否有害？

照片中，房子地板上有一坨一坨深咖啡色、半圓體的「怪東西」，卡在牆縫或牆角間，相當詭異。

許多網友紛紛留言回應「這好噁...」、「異形入侵」、「好像巨蟲」、「掀開可能滿滿都是...」；還有人建議趕快拿去化驗，「屋主快逃」。

也有網友解釋「長期潮濕造成的吧」，「這是發霉的發泡劑...因牆面沒有踢腳板，且牆面與地板有縫隙，拖把太濕，而流入縫隙內，導致日積月累」，「應該是地板含有水氣，要不然就是浴室滲水，天氣熱，水氣往上跑，因為塑膠地板整個表面都是強力膠沒有毛細孔，水氣往上跑的時候就會產生圓形的球狀，建議如果是浴室漏水先做防水，要不然就算重做一段時間3-4個月還會再膨脹起來。」