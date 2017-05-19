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社勞人分工清潔 台灣「最美火車站」多良復原貌
2017-05-19 07:16
多良火車站經社會勞動人協助清理恢復原貌，名實相符。（記者陳賢義翻攝）
［記者陳賢義／台東報導］被譽為「全台最美火車站」的台東多良站，朝聖遊客川流不息，垃圾問題伴隨而來，台東地檢署動員社會勞動人定時、定點協助清理車站周邊環境，寓教於刑也要讓「最美車站」名實相符。
東檢目前遴聘41個社會勞動機構，分佈在整個狹長大台東地區，其中南迴公路上有6個勞動機構，挹注社會勞動人力70名。東檢表示，這些社勞人均為南迴線居民，案件類型多為公共危險，酒駕案件，比例高達81％，顯見飲酒文化深入在地生活，有鑑於此，特別安排這群社勞人就近在南迴沿線機構執行勞務，避免往返南迴至台東市區間的交通危險。
東檢檢察長王文德表示，南迴台9線是台東至高屏的交通命脈，拓寬工程陸續完成後，交通運輸量將更加繁重，因而責成觀護人室定期不定期前往訪查社勞人執行情形，同時宣導「開車不喝酒；喝酒不開車」觀念，減少飲酒危害，也教育社勞人及地區民眾，防範未然。
王文德表示，南迴線上的多良車站素有「最美火車站」封號，吸引許多中外遊客前來觀光，隨之而來的垃圾及公共空間清潔、維護都需要大量人力，挹注社勞人於多良車站及其週邊，定時、定點協助清潔、整理車站週邊環境，不但能寓教於刑，也要讓最美車站名實相符，進而為台東民眾保留美麗的風景與觀光資產。
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