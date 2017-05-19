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揪出蝦味先違法 檢舉人最高可獲1.2億元
2017-05-19 07:02
著名的老牌零食蝦味先使用過期原料，員工昨天傍晚下班離開公司。（資料照，記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕裕榮食品「蝦味先」被查出涉嫌使用逾期原料，媒體報導，若業者遭罰最高2億元，檢舉人可獲1.2億元檢舉獎金。
本報報導，食藥署副組長遲蘭慧說，民眾檢舉食安事件，一般食品案件可以發給罰鍰實收金額20％以上的檢舉獎金。若檢舉攙偽或假冒、逾有效日期、使用違法添加物案件，依食安法第十五條，罰鍰可從6萬元到2億元。
《蘋果日報》報導，蝦味先被查出使用逾期原料，根據《高雄市檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵辦法》，規定製成使用逾期食品或添加物等，檢舉獎金是實收罰鍰60％，檢舉人最高可獲1.2億元檢舉獎金；但此案檢舉人未表明身分，且罰多少尚未確定，獎金數字也未定。
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