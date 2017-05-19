05/19 各報重點新聞一覽

2017-05-19 06:39

自由時報

蝦味先原料過期3年 裕榮停工停業

高雄市衛生局接獲民眾檢舉，昨天會同食藥署及檢調人員一起前往突擊稽查裕榮食品公司的大寮廠區，發現裕榮用過期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料生產「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」四種蝦味先，以及一款「發芽大豆養生粉（紅麴）」，其中柴魚精粉過期近三年、紅麴粉過期八天、無水檸檬酸則過期11個月，當下就封存約2371公斤產品和原料，初估已賣出250餘萬包，獲利3750萬元，昨晚並勒令裕榮暫時停業。

詳見蝦味先原料過期3年 裕榮停工停業。

美特檢調查通俄門 川普批政治獵巫

在國會壓力下，美國司法部17日突然宣布任命聯邦調查局（ＦＢＩ）前任局長穆勒（Robert Mueller）為特別檢察官，帶領ＦＢＩ針對俄羅斯疑似干涉去年美國總統選舉以及與川普競選陣營勾結的「通俄門」調查行動。在ＦＢＩ局長柯米突然遭撤職導致華府政治緊張升溫後，司法部這一大膽舉動不僅立刻受到民主、共和兩黨讚賞，也為ＦＢＩ的通俄案調查注入新的公信力。至於川普總統態度先軟後硬，17日宣稱期盼調查還他團隊清白，18日卻又推文痛批這是史上最大政治獵巫行動。

詳見美特檢調查通俄門 川普批政治獵巫。

通姦除罪化 司改分組會議通過

司改國是會議第五分組昨決議將通姦除罪化，若現階段無法達成，也應將「可單獨對配偶撤告」規定廢止，未來要告小三、小王必須連同配偶一起告，無法單獨撤告；法界指出，通姦罪最該懲罰的應是背叛婚姻的人，實務上「單獨撤告」規定常變成「女人（元配）為難女人（小三）」，反而制裁不到最該被制裁的人。不少分組委員將其稱為「同進退條款」或「林奕含條款」，昨通過初步決議，條文將於下次討論。

詳見通姦除罪化 司改分組會議通過。

蘋果日報

可惡 原料過期３年 竟辯「不小心」蝦味先 全面下架

國民零食崩壞！有46年歷史的「蝦味先」竟使用3年前的過期原料生產製造！高雄市衛生局前天配合食藥署及雄檢前往生產「蝦味先」的裕榮食品大寮工廠稽查，查獲業者使用逾期無水檸檬酸、柴魚粉，製作泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒及蜜烤魷魚4種口味蝦味先，還用逾期紅麴代工生產發芽大豆養生粉，估計製造的「蝦味先」已售254萬包，不法獲利3700萬元。衛生局昨勒令裕榮停工，裕榮發聲明表示包括沒出問題的原味和辣味蝦味先等所有產品，全面下架回收，接受退費。

司改決議 通姦除罪化

司改國是會議第五分組昨決議，應廢除《刑法》通姦罪，若無法馬上廢止也要修法規定不能單獨對配偶撤告。此決議昨引爆熱議，司改委員林志潔指出，除罪化能避免遭性侵者憂慮挨告通姦而不敢舉發，避免再有女作家林奕含事件；委員紀惠容也希望「女人不要為難女人」；但台灣女人連線發言人黃淑英痛批，此決議「與民眾期望背道而馳！」通姦罪涉及對家庭的承諾，「外遇的人等同對家庭背信！」

聯合報

川普身陷「通俄門」案 美設特檢徹查

美國司法部副部長羅森斯坦17日宣布，任命聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長穆勒擔任特別檢察官（special counsel），負責監督ＦＢＩ調查俄羅斯政府是否干預2016年美國總統大選；此舉勢將加速「通俄門」的調查進程，對美國總統川普形成壓力。

國民黨主席選舉今晚大拚場 大打名人牌

國民黨主席選舉進入倒數廿四小時，各候選人陣營今天展開最後衝刺。選前之夜吳敦義與洪秀柱都將在新北板橋辦造勢活動，郝龍斌辦音樂會凝聚支持，詹啟賢在總部感謝競選志工，韓國瑜要與海外黨員臉書互動。

中國時報

司改會決議廢《刑法》239條 通姦除罪化 配偶不能只告小三

爭論超過20年的通姦除罪化有重大進展！司改國是會議第5分組認為，家庭、親屬、性別平等法規已趨完善，通姦罪存在正當性已屬薄弱，更造成性侵被害人擔憂挨告妨害家庭而不敢提告，昨無異議通過通姦除罪化，決議廢除刑法239條通姦罪。與會委員、律師賴芳玉感慨說，希望修法後「不要再有下一個房思琪」。

高雄人倫悲劇 老哥失控斬首精障妹 照顧她30多年 我真的累了…

人倫悲劇！54歲林姓男子照顧精神障礙妹妹30多年，18日上午因妹妹就醫問題，兩人發生爭執，哥哥竟拿菜刀當街砍下妹妹頭顱，事後林男精神恍惚，先在胞妹遺體旁清洗凶刀，接著待在家，等趕來的警方逮捕，被依殺人罪嫌移送法辦。高雄地檢署檢察官完成相驗並訊問被告後，晚間以被告涉犯殺人罪嫌重大，向法院聲押獲准。