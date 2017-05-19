水氣增各地有短暫雨 降雨持續至週日

中央氣象局指出，今天（19日）由於水氣增加，南部及東半部地區有短暫陣雨，中部以北地區也有局部的短暫陣雨。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-19 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（19日）由於水氣增加，南部及東半部地區有短暫陣雨，中部以北地區也有局部的短暫陣雨。氣象局預估，週日至下週二（21日至23日）水氣減少，各地回到多雲的天氣。

氣象局表示，由於南方鋒面水氣向北移入南台灣，環境水氣增加，南部及東半部地區有短暫陣雨，中部以北地區也有局部的短暫陣雨。溫度方面，西半部高溫30度左右，東半部約27、28度。

氣象局指出，明天（20日）台灣附近水氣仍稍多，可能出現局部性的短暫陣雨，請參加會考的考生攜帶雨具備用。

氣象局預估，下週日至下週二（21日至23日）水氣減少，各地以多雲的天氣為主，迎風面的東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部地區則有午後熱對流所造成的降雨。

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空氣品質方面，今天中南部及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 29 28 ~ 35 29 ~ 32 25 ~ 28

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為高量至過量級。（取自氣象局網站）