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力勤離職員工檢舉過期肉品 最高可領1240萬獎金

2017-05-18  23:51

〔即時新聞／綜合報導〕進口肉品業者力勤農產公司遭爆剪標販賣過期肉品，台中市衛生局為此兩度開罰共1200萬元，並於今晚間指出，只要該案一經裁罰確定，將依法發給檢舉人840萬元的獎金，且因檢舉人曾是被檢舉人之受僱人，也此檢舉人也可望另外獲得400萬元以下的吹哨者獎金。

力勤農產公司被離職員工爆料販賣過期肉品，台中衛生局先是以業者販售過期的冷凍雞腿、豬腸各開罰300萬，之後又查出力勤在去年和今年也賣逾期冷凍豬腸到台南、桃園等縣市，因此再開罰600萬元。

《蘋果日報》報導，檢舉人今下午表示，已接獲衛生局告知，將可領取獎金，但金額仍待確認。衛生局於今晚間則確認，只要該案只要一經裁罰確定，檢舉人將可依《台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法》規定，領得罰鍰7成的檢舉獎金。衛生局也提到，由於檢舉人曾是被檢舉人的受僱人，因此還會另外發給檢舉人10萬元以上400萬元以下的吹哨者獎金，檢舉人最高將可獲得1240萬元獎金。

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  • 肉品業者力勤農產公司遭爆販賣過期肉品，台中市衛生局說，只要該案裁罰確定，檢舉人最高可望獲得1240萬元的獎金。圖為台中衛生局日前到力勤的冷凍倉庫進行稽查的畫面。（圖由台中衛生局提供）

    肉品業者力勤農產公司遭爆販賣過期肉品，台中市衛生局說，只要該案裁罰確定，檢舉人最高可望獲得1240萬元的獎金。圖為台中衛生局日前到力勤的冷凍倉庫進行稽查的畫面。（圖由台中衛生局提供）

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