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艾草也能變成冰茶 消暑保平安
2017-05-18 23:26
〔記者楊金城／台南報導〕端午節民俗在家門前插上菖蒲及艾草葉，可以避邪、保平安，實際上艾草在中醫也是一種藥草，台灣首府大學調酒菁英隊以艾草加上青草茶調製出「艾草冰茶」、「艾草奶霜」茶飲，消暑保平安的創意很讚。
調酒隊是以艾草作為飲調的基底，再加入青草茶、果茶以黃金比例調配出「艾草冰茶」，另外還以青草凍，加入奶泡，成為「艾草奶霜」，有艾草、青草淡淡香氣，喝起來順口，奶霜則是黑白分明的層次及口感。
指導老師鍾佩芬說，艾草在中醫是一種內服外敷的藥草，也是一種可食用的養生植物，很早就有人拿來當蔬菜，也能用來做成食品及飲料。
調酒菁英隊調製出端午應景的艾草飲料，師生試喝消暑解渴，連校長許光華品嘗後也讚不絕口，這是調酒菁英隊參加比賽前的牛刀小試，比賽成績被寄以厚望。
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