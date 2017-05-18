桃園管樂嘉年華 這一週「樂」來「樂」精彩

2017-05-18 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天晚上前往中壢藝術館，出席「桃園管樂嘉年華－日本布立茲愛樂管樂團室內音樂會」，他表示，「桃園管樂嘉年華」共有27場活動，日本布立茲愛樂管樂團由職業音樂家組成，將演出2場音樂會，今晚演奏花之香、台灣交響詩、薩克斯風協奏曲等優美曲目；20日於桃園藝文廣場舉行戶外音樂會，演奏吉卜力、迪士尼等膾炙人口的電影組曲。

另外，19日也邀請桃園在地汲音交響管樂團於桃園藝文廣場進行戶外音樂會，將帶來結合科技與管樂的表演，現場與觀眾以科技進行有趣互動，打破音樂會觀眾與演出者的藩籬，帶領觀眾透過科技一起「玩」管樂，邀請市民一同體驗管樂的魅力。

鄭文燦表示，桃園約有60個管樂團體，今年「桃園管樂嘉年華」27場活動，有許多在地學校參與，搭配不同型態的樂團，並到各地演出，如河濱公園、草地音樂會等，市府將提供管樂團體更多空間，並規劃明年擴大辦理管樂嘉年華。