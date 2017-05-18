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違規「蝦味先」 金門查到兩種口味
2017-05-18 22:34
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局今天針對涉嫌使用逾期原料生產「蝦味先」等相關產品，執行稽察下架；經查地區經銷商在5項違規產品中，僅代理「蝦味先-泡菜口味」、「蝦味先-蜜烤魷魚口味」兩種，均已要求下架。
縣衛生局指出，根據高雄市政府衛生局提供的下游廠商資料，地區有一家經銷商代理「蝦味先」等相關產品，立刻派員前往該經銷商及地區各大賣場展開稽查，發現涉案的5項問題食品，地區僅代理「蝦味先-泡菜口味」，「蝦味先-蜜烤魷魚口味」兩種，均已先要求下架，計「泡菜口味」129包、「蜜烤魷魚口味」33包。
衛生局呼籲，縣內若曾有進貨或販售5項違規產品之業者，應於5月20日前完成下架不得販售，若有任何食品衛生問題，可撥打衛生局電話（082）330-697轉306。
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