奉行弟子規？她警告「孩子遇到狼師不會告訴你」
作家顏擇雅警告，如果孩子奉行大人要求背誦的「弟子規」，當他遇到狼師一定不會告訴任何人。圖為宜蘭某幼兒園日前舉辦讀經孝親奉茶儀式。（資料照，記者林敬倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕接二連三爆發的狼師案讓家長人人自危，雅言出版社創辦人、作家顏擇雅警告，如果孩子奉行大人要求背誦的「弟子規」，被灌輸「揚人惡，即是惡」、「人不閒，勿事攪」等觀念，當他遇到狼師一定不會告訴任何人。她批評，台灣奉弟子規為經典十分可笑，弟子規盛行的原因，是對教育有不切實際的速成幻想。
顏：弟子規非經典 是清朝農民讀物
顏擇雅在臉書表示，最近爸媽都很擔心小孩遇到狼師，但又認為幼兒園背誦「弟子規」很好，其實如果小孩奉行弟子規，遇到狼師一定不會告訴爸媽，因為弟子規教他們「人不閒，勿事攪，人不安，勿話擾。人有短，切莫揭，人有私，切莫說......揚人惡，即是惡，疾之甚，禍且作」。她表示，這段話告訴小朋友，有事想跟爸媽講，要先觀察爸媽心情，而且講老師的壞話是一件糟糕的事，就算知道也不該講出去。
顏擇雅說，台灣近20年流行要小孩背弟子規，還把惡俗傳到中國去，應該感到羞恥，最為可笑的是把這本炒作起來的書封為「經典」。她表示，學者已考據過，弟子規自古從來不是給小孩念的通行蒙書，而是清代地方官拿來給沒文化的農民讀的，當中文字雖出自儒家典籍，卻拿掉當中鼓勵思考、質疑權威、弘毅進取的部份，用來壓迫農民；要孩子熟讀「弟子規」，就是認定孩子應該接受清末賤農等級的教育。
她認為，弟子規盛行的真正原因，是台灣對教育有不實際的「速成」幻想；從前是學琴的孩子不會變壞，現在是讀弟子規的孩子不會變壞，大家就是不願接受一個事實，品格教育根本不靠讀什麼書，而是靠日復一日對孩子的關心、與孩子的互動、與孩子的持續對話、傾聽孩子的能力。
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