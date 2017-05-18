蜜蜂還沒採蜜就先死一半 農委會擬禁用「益達胺」
〔記者林彥彤／台北報導〕氣候影響花季延，蜂蜜產量大量減少，不過除了自然因素外，有蜂農質疑年初才剛核准延伸使用作為荔枝椿象防治藥劑「益達胺」等類尼古丁藥劑，也是導致「養蜂產業」重創原因之一。蜂農苦喊，今年荔枝、龍眼蜜產量僅有2000多噸，創下歷史最低紀錄。
農委會今在專家會議中決議，將效法歐盟，把益達胺、可尼丁、賽速安3種類尼古丁農藥延伸在荔枝與龍眼作物上的使用暫時取消，並訂出2年的觀察期，希望能夠緩解蜜蜂困境，但還需要經過農藥諮議會等審查通過才確定。
根據農糧署統計，今年蜂箱數有13萬1610箱（去年11萬7842箱），數量不減反增，但是蜂蜜量卻明顯減少，僅有8200公噸，比去年1萬206公噸還少。養蜂協會激動表示，以前一個蜂農出去採可採10桶，今年只採2桶回來，蜂產減少到2000公噸，收入連打平都不足，很多蜂農都要去貸款了。
台灣養蜂協會秘書長潘建銘說，這幾年因為受氣候變遷影響，蜂蜜的產量年年減少，但今年特別誇張，首先在2月份荔枝與龍眼花開之際，疑似因果農不當使用年初剛核准的「益達胺」農藥，導致放出去的蜜蜂還沒開始採蜜就先死一半，而後4月份時南部又多日乾旱，無奈人造雨讓開花的花苞都黑掉，蜜蜂無花可採。
台灣養蜂協會榮譽理事長江順良感慨，這幾年養蜂人家真的很苦，不像果農、禽農或豬農遇天災可申請補助，逐水草而居的養蜂人家只能好壞自己吸收，氣候變異天災造成損失自己要吸收，現在連人為不當噴灑農藥造成傷害也要他們承擔。
農委會防檢局局長黃㯖昌表示，根據專家分析報告，蜜蜂的數量沒有減少，但蜂蜜的產量卻創下歷年最低，分析主要原因是受極端氣候影響，其他原因則是人為不當使用農藥，如在開花季時噴灑。
針對農藥汙染問題，黃㯖昌說，專家分析因國內蜜蜂主要是出現急性中毒，因此比較像是福化利、加保利以及芬普尼等農藥所導致，有爭議的益達胺則是有研究指出會影響蜜蜂的神經系統。因此決議將依循歐盟做法，建議將有疑慮的益達胺、可尼丁、賽速安三種類尼古丁暫緩使用，還有待農藥諮議會審查才確定。
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