慶端午 週六淡水老街廣場Fun粽一夏
2017-05-18 21:39
〔記者葉冠妤／新北報導〕粽葉飄香歡慶端午！這週六下午到淡水老街廣場Fun粽一夏！將有呷七碗及無極天元宮志工們的愛心包粽體驗及在地美食，還有創意龍舟造型秀比賽、香包、御守及小小兵襪子娃娃diy體驗活動，更準備許多超值的摸彩大獎，要讓民眾都能滿載而歸。
淡水區長巫宗仁表示，每逢端午節前夕，公所會邀請獨居長輩一起過節，透過海龍王的祈福寶粽，祝福長輩們呷百二，也讓老人家感受溫暖與節慶歡樂。
除此之外，這週六在老街廣場舉辦活動則與民眾同樂，現場參與民眾可以體驗愛心包粽、DIY活動，還有淡水在地美食攤位、創意造型龍舟秀、MOMO家族童樂會，公所還準備了腳踏車、體重體脂計、手提式CD音響、吸塵器、電烤箱等好禮摸彩，保證絕對精采。
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