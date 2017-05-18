明白天悶熱 高溫上看32度 中南部有雨

明天受到鋒面影響，東部和中南部有機會降雨，其他各地天氣以多雲為主。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-18 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕明（19）天受到鋒面影響，環境水氣增加，東部和中南部有機會降雨，其他各地天氣以多雲為主。白天各地高溫在28到32度之間，感覺較為悶熱，早晚則是偏涼。北部和中部紫外線指數為高量級至過量級，需注意防曬措施。

綜合《中央氣象局》以及《天氣風險公司》，明天滯留在巴士海峽的鋒面，會稍稍偏北移入南台灣，中南部雨勢會較為明顯。東部因為風向與地形的交互作用，也有機率間斷的下點雨。午後北部可能因對流發展而形成降雨。其他時候為多雲。

溫度的方面，中南部地區因為降雨，氣溫將比今天來的舒適，不過沒有降雨的時候，溫度仍會升高，高溫在29到31度。北部地區高溫28到32度。東部則是較為涼爽的27至28度。

紫外線指數方面。桃竹苗、台南與離島為過量級，在太陽下曝曬超過20分鐘，就有曬傷的可能，須留意。其他地區為則為高量級。

空氣品質的方面，明天中南部與金門為對敏感族群不健康的橘色提醒，提醒外出時需配戴口罩。台灣北部、馬祖和澎湖為普通；東部為良好。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中表示，週六（20）受到一波微弱鋒面快速通過的影響，各地雲量略增，且有零星短暫降雨的機率。週日（21）西半部天氣會更加穩定。明天起至下週三天氣都是偏悶熱的，上班上課或週末出遊，要多補充水分。

白天各地高溫在28到32度之間，感覺較為悶熱，早晚則是偏涼。（圖擷取自中央氣象局）

北部和中部紫外線指數為高量級至過量級，需注意防曬措施。（圖擷取自中央氣象局）