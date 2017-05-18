基隆體育場看台落漆 議員籲打掉重建

基隆市綜合體育場觀眾看台座位油漆脫落嚴重，議員張漢土說，有的地方還長草，應該改建室內運動場。（記者俞肇福攝）

2017-05-18 21:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市綜合體育場看台油漆脫落還長草，牆壁水泥塊剝落，遇到大雨後，打籃球、排球要先抽積水，市府今年還要花9000萬元整修；市議員張漢土要求市府不要浪費公帑，打掉重建室內體育館。

張漢土18日質詢時指出，啟用30幾年的體育場年久失修，平常維護不夠，他每天早上去健走，遇到晨運的民眾跟他抱怨，基隆常常下雨，遇到雨後要去打球，要先花1、2個小時抽水，才能上場；張漢土表示，基隆市的室內運動空間很少，只有國民運動中心4樓與體育館，但是，空間根本不夠民眾使用。

他說，市府要花9000萬元整修，現在體育場建物的鋼筋水泥強度都不夠，應該打掉重蓋，蓋一座有室內運動場所及停車場，方便民眾運動。

教育處長陳素芬說，體育場去年委託安全鑑定，建築師指確實亟需補強修繕，案子已經報到體育署；陳素芬說，最近體育署在調查全台各縣市是否要蓋體育館，基隆市有提報蓋一座室內體育館，如果通過，或許體育場現址改建可以考慮。

市長林右昌表示，基隆有室內場館是共識，如果有機會願意努力。目前有幾個方向思考，第一、民政處使用中的市民活動中心，將來民政處遷移到中正區行政大樓辦公，可以在最節省情況下，立即使用；第二是在大武崙森林運動休閒公園規畫案中評估，興建基隆市第二室內運動中心；第三就是用現有體育場改善，但體育場加蓋，所需經費龐大，市府將會納入考量。