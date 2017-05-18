| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

基隆體育場看台落漆 議員籲打掉重建

基隆市綜合體育場觀眾看台座位油漆脫落嚴重，議員張漢土說，有的地方還長草，應該改建室內運動場。（記者俞肇福攝）

2017-05-18  21:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市綜合體育場看台油漆脫落還長草，牆壁水泥塊剝落，遇到大雨後，打籃球、排球要先抽積水，市府今年還要花9000萬元整修；市議員張漢土要求市府不要浪費公帑，打掉重建室內體育館。

張漢土18日質詢時指出，啟用30幾年的體育場年久失修，平常維護不夠，他每天早上去健走，遇到晨運的民眾跟他抱怨，基隆常常下雨，遇到雨後要去打球，要先花1、2個小時抽水，才能上場；張漢土表示，基隆市的室內運動空間很少，只有國民運動中心4樓與體育館，但是，空間根本不夠民眾使用。

他說，市府要花9000萬元整修，現在體育場建物的鋼筋水泥強度都不夠，應該打掉重蓋，蓋一座有室內運動場所及停車場，方便民眾運動。

教育處長陳素芬說，體育場去年委託安全鑑定，建築師指確實亟需補強修繕，案子已經報到體育署；陳素芬說，最近體育署在調查全台各縣市是否要蓋體育館，基隆市有提報蓋一座室內體育館，如果通過，或許體育場現址改建可以考慮。

市長林右昌表示，基隆有室內場館是共識，如果有機會願意努力。目前有幾個方向思考，第一、民政處使用中的市民活動中心，將來民政處遷移到中正區行政大樓辦公，可以在最節省情況下，立即使用；第二是在大武崙森林運動休閒公園規畫案中評估，興建基隆市第二室內運動中心；第三就是用現有體育場改善，但體育場加蓋，所需經費龐大，市府將會納入考量。

廣告
  • 基隆市綜合體育場觀眾看台座位油漆脫落嚴重，議員張漢土說，有的地方還長草，應該改建室內運動場。（記者俞肇福攝）

    基隆市綜合體育場觀眾看台座位油漆脫落嚴重，議員張漢土說，有的地方還長草，應該改建室內運動場。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市立運動場是基隆市大型運動比賽場地，但因年代久遠，觀眾席看台座椅油漆脫落嚴重，議員張漢土說，有的地方還長草，應該拆除重建。（記者俞肇福攝）

    基隆市立運動場是基隆市大型運動比賽場地，但因年代久遠，觀眾席看台座椅油漆脫落嚴重，議員張漢土說，有的地方還長草，應該拆除重建。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 基隆 重建 體育場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：基隆體育場看台落漆 議員籲打掉重建


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.