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綠蠵龜迷航！ 金門十餘年來首件活體海龜通報

2017-05-18  21:03

〔記者吳正庭／金門報導〕一隻身體疑遭寄生蟲感染的瀕絕保育類綠蠵龜，今天成了不速之客迷航金門；金門水試所將待其攝食、潛水、活動力及身體報告正常再辦理野放。縣府指出，此為金門10餘年來僅見的活體海龜通報案例。

金門區漁會上午8時通報，金湖漁港有一隻背甲及頭部呈紅色光澤的海龜，引人注目，見海龜緊靠漁船追咬垃圾，驅離無效，為免遭漁船螺旋槳打傷，先打撈上岸。

縣府派員到場，透過海龜救傷通報平台，確認這隻背部紅色的「不速之客」，就是瀕臨絕種的保育類野生動物綠蠵龜。

縣府指出，綠蠵龜以海藻等植物為主食，綠色素的累積導致其脂肪呈綠色，被稱作「綠蠵龜」；這隻疑因脫離母龜而迷航的綠蠵龜，重5.5公斤，背甲長35公分，推測3歲左右，由於年紀較輕，身上未累積足夠的綠色素，背甲及頭部呈紅色光澤。

金門野生動物救援暨保育協會獸醫江宜倫檢視並向海生館線上諮詢，發現綠蠵龜的脖子背側、後肢有黃色結痂樣傷口，疑遭寄生蟲感染，先由水試所暫時收容觀察。

縣府建設處指出，根據過去訪談資料，在塔山等處海岸曾有海龜上岸產卵紀錄，隨環境改變，金門最近10餘年來已無活體海龜通報案例。2014年在北山海岸有民眾發現腐爛、無法辨識的海龜屍體；2016年7月18日在料羅灣發現廈門大學野放的綠蠵龜死亡個體。

綠蠵龜的現身讓金門保育人員很興奮，慶幸「終於有活海龜上岸」，看著牠在暫時收容的大水缸內悠游，精神、食慾都不錯，期盼牠早日復原，順利野放。

縣府指出，常年進行海龜救傷及調查的國立海洋大學教授程一駿強調，若於港灣或海岸發現活體海龜，切勿任意捕撈或碰觸，盡量讓海龜自行離開人類活動海域；農委會林務局呼籲，海龜均屬保育類野生動物，若於海上捕獲海龜，請主動撥打海巡署報案專線「118」；若於岸際發現擱淺海龜，也可通知海洋大學海龜救傷通報專線0978-952145及海生館（08）8825001#5052。

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  • 金門發現瀕絕保育類綠蠵龜，脖子背側、後肢有黃色結痂樣傷口，疑遭寄生蟲感染。（記者吳正庭攝）

    金門發現瀕絕保育類綠蠵龜，脖子背側、後肢有黃色結痂樣傷口，疑遭寄生蟲感染。（記者吳正庭攝）

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