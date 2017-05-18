銘傳國中張翔鈞 馬國發明展穿金戴銀

2017-05-18 20:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕銘傳國中學生張翔鈞接觸到電機電子課程，激發起學習熱情，在聖約翰科大教授陸家樑指導下，以「電子晶片鎖」發明，獲得馬來西亞ITEX國際發明創新科技展金牌、以「再生能源電力轉換裝置」奪銀牌；校長許文璋18日特別公開表揚，肯定他為校爭光。

馬來西亞ITEX國際發明創新科技展共有來自中國、德國、香港、台灣、美國等24國，大約1000件作品參賽。台灣有105件作品參賽，是海外參展國中規模最大。

銘傳國中輔導室主任劉珠玲說，她是張翔鈞8年級的自然老師，當時看到翔鈞對學習提不起勁，她經常對他耳提面命，但是效果有限；不料，張翔鈞在9年級上過技藝教育課程中找到動力，整個人脫胎換骨，讓她大感不可思議。

張翔鈞說，他對於動力機械有興趣，感謝爸媽支持，讓他去嘗試，後來在電機電子課程中，遇到陸家樑教授指導，讓他找到學習目標，他不懂就一直問，陸教授毫不藏私傾囊相授；銘傳國中生涯規劃組組長陳淑靜說，張翔鈞除了參加馬國發明展，還在基隆技藝競賽獲佳作，將申請技優入學，目標是北市大安高工。

張翔鈞的導師李智威說，張翔鈞參加技藝教育找到學習目標，進而主動想要把英文學好、數學搞懂；前一陣子，班上同學都在全力衝刺會考課業，張翔鈞則是一直在背專業英文單字，以便能夠在馬來西亞發明展中，用英文向外賓解說自己的作品。

李智威說，因為參加馬來西亞發明展，就算得金牌，對於升學是沒有保送入學或加分的誘因，學生要做這樣的付出，這需要很大勇氣，更需要家長的支持；但是張翔鈞因為參與技職教育試探課程，讓他找到學習目標、動力，這樣的學習經歷，可供家中有國中生的父母參考。

銘傳國中校長許文璋說，「行行出狀元」，每個孩子都有與生俱來的天賦，讓孩子找到自己的天賦加以發展，終究能夠有所成就。