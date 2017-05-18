文武兼備！演講常勝軍 她全中運「踢」回冠軍盃

2017-05-18 21:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕跆拳道是奧運時國內倚重的「金庫」，屏東新園國中9年級生林家瑩，國小國中都拿過演講比賽冠軍，但現在更是武術高手，日前全中運她擊敗強敵，踢下屏東睽違20多年的55公斤量級金牌，更堅定她要追隨偶像陳詩欣成為國手的腳步。

屏東新園國中紮根跆拳道校隊已6年，國一才正式接受正統訓練的林家瑩受訓1年，去年初試啼聲就和姐姐連袂拿下不同量級銅牌，今年再上層樓奪金。

近170公分高的林家瑩在同儕中算鶴立雞群，但在跆拳道世界裡仍略顯「嬌小」，本屆全中運進入8強後的對手幾乎都比她高，更連兩場先落後才再逆轉，但這也奠定冠軍戰信心，她靠著氣勢壓制，最後連過5關奪金。

「8年級降量級時訓練最痛苦！」林家瑩說，去年為和姐姐都能參賽決定減重降量級，但訓練量不減，差點撐不下去，不過姐妹互相扶持，用意志力戰勝身體疲累成功奪牌，今年姐姐陪她到賽場成為最支持她的力量，已堅定要朝跆拳道發展的她說，不曾因疲憊而想放棄，累過後的成果就屬自己。

林家瑩去年畢典擔任在校生致詞代表，今年則是畢業生致詞代表，國小至今都曾拿過校內演講比賽冠軍，堪稱文武兼備，校長陳冠良讚林家瑩的心理素質好，他指出，55公斤量級最多人報名，難度高，不過林家瑩挺住壓力，踢下屏東縣久違的跆拳道金牌。