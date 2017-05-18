曾文溪善化段魚群屍橫遍野 民眾：誰那麼狠心

2017-05-18 20:37

〔記者黃文瑜／台南報導〕曾文溪善化區段今天傳出逾萬魚群大量暴斃，民眾懷疑上游有人毒魚或工廠偷排廢水引發恐慌，但也有人認為是天氣不穩定所致，目前已由環保局進行水質採樣，待進一步化驗釐清。

善化區東隆里長蘇桑梓表示，上午有民眾通報曾文溪橋段至下游沿線約300公尺，有大量魚屍，甚至連向來生命力強韌的吳郭魚也難逃死劫，趕請環保局派員來現場採水檢驗，至於魚群暴斃原因，環保局表示，需待化驗釐清。

釣客說，當地水質還算清澈，前幾日雖有見到零星魚隻翻白肚，但今天怵目驚心景象，應是遭到惡意毒魚或上游工廠偷排廢水，「不知誰那麼狠心」，希望政府一定要設法揪出不肖之徒。不過，也有人認為，因近日突然下雨又大又急，溫差相差10度以上，有可能天氣不穩定，魚群受不了才集體暴斃。