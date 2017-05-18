兩岸慈濟小學彩繪劍獅吃椪餅 認識安平歷史

2017-05-18 21:11

［記者劉婉君／台南報導］台南市慈濟高中國小部與中國四川的韓灘慈濟小學2年前締結姊妹校，韓灘慈濟小學師生本週首度來台交流，分享彼此在環保、人文教育的推展心得，今天兩校師生一同到安平老街，吃椪餅、彩繪劍獅，認識安平的歷史。

兩校師生在導覽人員王愛雯生動有趣的解說下，走訪安平老街，了解安平劍獅的故事及在地的文化歷史，並由在地藝術家宋健誠指導，彩繪屬於自己的劍獅，阿水伯肉包也提供祈福平安椪餅，讓師生們品嚐在地特色小吃美食。

1年前，台南慈中國小部師生21人，赴中國四川，與韓灘慈濟小學進行人文交流，今年則由韓灘慈濟小學副校長張孝平率領21名師生來台訪問，並在台南慈中國小部的安排下，入班和台灣學生一同體驗扯鈴、樂高機器人等多元學習課程。

今天的安平行，台南慈中校長張經昆也與張孝平分別在陶板蓋上手掌印，象徵兩校姊妹情誼長存。

另外，台南慈中高中部的學生，也到台南公園進行《走讀府城》戶外踏查課程，指導老師吳宗原結合抓寶活動，讓學生透過尋寶拍照方式，感受台南公園的特點。