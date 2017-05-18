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《時代》專訪 陳建仁舉例SARS抗議WHA排除台灣

陳建仁接受《時代》專訪，抗議WHA排除台灣。（資料照，記者林正堃攝）

2017-05-18  21:55

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁本月接受《時代》（TIME）專訪，內容今天（18日）於線上版刊出，陳建仁抗議台灣未獲邀世界衛生大會（WHA），並以2003年SARS疫情為例，當時台灣被阻斷疫情即時通報，因此造成嚴重傷亡。

《時代》15日在總統府專訪陳建仁，文中提到台灣是亞洲最高醫療標準的高度自治民主國家，過去9年來以觀察員身分參與WHA，今年則首度被排除在外。他受訪時表示，台灣有權出席WHA，台灣過去也為國際健康貢獻超過60億美元（約台幣1793億），自1996年來已有80多國受惠，遺憾的是台灣沒受邀出席WHA。

陳建仁以SARS為例，當時台灣無法從世界衛生組織（WHO）獲得即時訊息，唯一協尋管道為美國疾管局，最後造成台灣傷亡嚴重，共有37人死於SARS，當時若能早日獲得資訊，他不認為會造成如此損失。他也強調，不能把死亡歸給WHO，但若能早日啟動防疫，能有效控制疫情。

陳建仁表示，WHO為非政府組織，為了人民健康福祉，不應受到政治阻撓。被問到台灣政府是否願意妥協？陳建仁回答，政治不應凌駕人權與健康，政治干預對WHO不是好事，健康議題也不因政治信仰有所差別，因此台灣強烈抗議WHO的決定，並抗議中國以與健康無關的政治干預阻撓台灣參與。

另外，針對WHO發言人稱台灣有參加WHO相關技術會議，陳建仁駁斥，台灣申請參與世衛相關技術會議，有超過半數完全遭到拒絕。中國大陸及世衛發言人的說法並非事實。

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