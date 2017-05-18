盼恢復成「大香菇」 新豐國小校友改善榕樹環境

新竹縣新豐國小的精神指標-榕樹爺爺，原本枝葉繁茂，長得像一朵壯觀的「大香菇」，是校友們共同的美好回憶。（新豐國小提供）

2017-05-18 20:45

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐國小的精神指標-榕樹爺爺，原本枝葉繁茂，長得像一朵壯觀的「大香菇」，是校友們共同的美好回憶，但20年前遭颱風吹斷傾倒後，樹幹腐朽中空卻仍存活下來，家長會發起護樹行動，獲熱心校友們贊助改善環境，期盼老樹繼續健康生長，恢復往日風采。

新豐國小正在籌備明年迎接百歲生日，獲新豐鄉公所和代表會補助修剪校樹，校友、也是現任家長會長余冠宏，在校方支持下發起護樹行動，獲得九煜營造熱心贊助，為母校的榕樹爺爺改善生長環境。

余冠宏表示，他是第44屆畢業校友，記得當年唸書時，這棵榕樹逾3層樓高，長得十分高大，茂盛樹冠遠看像一朵「大香菇」，十分吸睛，他和同學最愛爬到樹上，居高臨下好痛快，或是大家比賽誰爬得快，但是師長擔心學生摔傷，一發現就叫下來訓斥一番，迄今仍為校友們所津津樂道。

可惜，民國87年10月瑞伯颱風來襲，師生眼中的榕樹爺爺整個被吹斷傾倒了，原本以為活不了了，沒想到即使樹幹遭蟲蛀已嚴重腐朽中空，整棵樹矮了超過半截，傾倒後氣根仍繼續衍生，枝幹呈45度不等的傾斜方式，一根根地曲折生長，旺盛的生命力令人讚嘆。

榕樹爺爺存活下來了，但不再有傘狀的大樹冠，余冠宏在校方支持下發起護樹行動，募款拆除其中一面水泥牆改鋪木板，讓小朋友有機會親近樹爺爺，此舉獲得同窗、九煜營造負責人田鼎睿認同，今天偕同戴清能、李兆忠等6名同事，義務為榕樹填補優質土壤，希望一步步營造友善的綠色空間。

木平台施作之後，每天都有小朋友在樹下跑跳遊戲，也吸引家長坐在樹蔭下聊天、看顧孩子，社區民眾多期待校樹終有一天能夠再現「大香菇」的風采。

新竹縣新豐國小的精神指標-榕樹爺爺，20年前遭颱風吹斷傾倒後仍存活，家長會發起護樹行動，獲熱心校友們贊助改善環境，期盼老樹恢復往日風采。（記者廖雪茹攝）

新豐國小的老榕樹，樹幹遭蟲蛀已嚴重腐朽中空。（記者廖雪茹攝）