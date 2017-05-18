蝦味先被爆使用逾期原料 北市下架3萬包
2017-05-18 20:18
〔記者張議晨／台北報導〕陪伴台灣民眾長大的零食「蝦味先」，被爆使用逾期原料製作販售「蝦味先泡菜口味」、「蝦味先日式照燒口味」、「蝦味先蜜烤魷魚口味」、「蝦味先墨西哥煙燻口味」及「裕榮生技GABA發芽大豆養生粉（紅麴）」等5項產品。台北市衛生局今接獲高雄市通報，發文北市24家連鎖賣場、50家網路購物平台，共下架33104包、3257.36公斤問題產品。
衛生局指出，接獲高雄市通報後，今中午就通知設籍北市的50家網購平台，及24家連鎖通路商，要求業者立即下架問題產品。針對5種超包品項，共下架33104包、3257.36公斤，並派員確認下架情形。
至於使用過期原料製作產品部分，製作蝦味先的裕榮食品，今則發出道歉聲明，同意消費者1年內可提出5月18日（含）前，所購入的5項或其他產品發票、包裝或購買憑證，向通路商辦理退費。
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