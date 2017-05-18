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守護鹿寮坑的老茄苳遭蟲害 芎林公所噴藥防治

2017-05-18  20:31

〔記者廖雪茹／芎林報導〕新竹縣芎林鄉守護鹿寮坑300年的茄苳老樹，樹形十分優美，但近半個月來遭大量黃毒蛾幼蟲入侵，啃食樹枝新芽，社區居民萬一不慎碰觸，身體奇癢無比，不堪其擾；芎林鄉公所今天請廠商出動吊車噴藥，盼維護伯公樹繼續健壯生長。

芎林鄉位在竹25線鹿寮坑驛棧旁的茄苳樹，為新竹縣政府列管的第32棵老樹，約有300年歷史，也是華龍社區鹿寮坑的地標，伴隨地方推動生態、產業、文化及環保等永續營造，與社區發展緊密結合。

但華龍村長田興業說，茄苳老樹自4月下旬開始，出現大量黃毒蛾的幼蟲啃食嫩葉，若不儘快防治，恐造成老樹枝葉逐漸枯萎；此外，因老樹毗連伯公、驛棧和住家，有居民不慎碰觸幼蟲，皮膚紅腫發癢，十分難受。

芎林鄉民代表朱乾松接獲田興業的反應後，建請公所儘快協助防治工作，農業課今天上午委請園藝業者，出動吊車自樹冠高處噴藥，預計下半年還將噴灑一次，希望能有效杜絶蟲害，讓茄苳老樹繼續綠意盎然。

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  • 芎林鄉守護鹿寮坑300年的茄苳老樹，樹形十分優美。（田興業提供）

    芎林鄉守護鹿寮坑300年的茄苳老樹，樹形十分優美。（田興業提供）

  • 新竹縣芎林鄉華龍社區鹿寮坑的地標-茄苳老樹，遭黃毒蛾幼蟲入侵啃食新芽，芎林鄉公所今天請廠商出動吊車噴藥，盼維護伯公樹繼續健壯生長。（田興業提供）

    新竹縣芎林鄉華龍社區鹿寮坑的地標-茄苳老樹，遭黃毒蛾幼蟲入侵啃食新芽，芎林鄉公所今天請廠商出動吊車噴藥，盼維護伯公樹繼續健壯生長。（田興業提供）

  • 新竹縣芎林鄉華龍社區鹿寮坑的地標-茄苳老樹，遭黃毒蛾幼蟲入侵啃食新芽，芎林鄉公所今天請廠商出動吊車噴藥，盼維護伯公樹繼續健壯生長。（田興業提供）

    新竹縣芎林鄉華龍社區鹿寮坑的地標-茄苳老樹，遭黃毒蛾幼蟲入侵啃食新芽，芎林鄉公所今天請廠商出動吊車噴藥，盼維護伯公樹繼續健壯生長。（田興業提供）

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相關關鍵字： 噴藥 竹縣 老樹 芎林鄉 茄苳樹 黃毒蛾
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