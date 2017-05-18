玉荷包減產近9成 每公斤上看千元天價
2017-05-18 20:20
恆春鎮農會首批玉荷包明天將正式拍賣。今年產量受重創減近9成，預期每公斤至少800元起跳，甚至上看千元天價。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年風災重創屏東農產品，全台最南也最早產的恆春玉荷包，原本母親節前就能包裝成伴手禮，但今年直到今天才有首批荔枝可出貨，恆春鎮農會總幹事林順和說，今年產量受重創減近9成，希望明天的拍賣能開出紅盤。
今年農作物普遍受風災影響，從年初的蓮霧到芒果、再到水稻及現在玉荷包，節氣通通延後，恆春玉荷包以往因氣候較炎熱，在母親節前就可大批出貨，成為恆春半島獨特的母親節伴手禮，但今年的第一批果實今天才出貨。
林順和表示，恆春鎮內約有2百公頃的荔枝園，算是屏東縣內最大荔枝區，因為天氣及土質適合，所產的玉荷包，果核極小，肉感紮實飽滿，香氣甜度誘人，加上產期早，質量皆佳，勘稱玉荷包中極品。
「產量不到2成！」林順和說，去年受颱風風害影響，除讓產期延後，不少果樹猶如「受內傷」，樹勢大不如前，空苞彈和無法產果的果樹大增，產量一般預估不到以往2成，去年果實就已減產到約25%，當時價格飆上到1公斤650元，今年量再少，每公斤至少800元起跳，甚至上看千元天價。
「氣口依然十足！」恆春鎮農會昨天到產銷班班長嚴家華家中促銷，農民說，產期的節氣略「走鐘」，但強調恆春的玉荷包現迎初產期，端午節必搭肉粽的美食玉荷包在佳節前開出紅盤，多少回補一些損失。
連6年至少捐出2000粒粽子給東港中興里低收入戶及長者的屏東養豬合作社理事林義國則表示，每年豬價到端午前必漲，因為目前豬源都在元旦前所飼，但仔豬時遇上天氣冷育成較為不易，除產量略少，需求也增加，價格自然上漲。
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